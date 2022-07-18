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Басурин: освобождение Донбасса завершится до конца года

Силовые структуры

Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что в ходе специальной операции России по принуждению к миру союзные силы возьмут Донбасс под контроль в этом году.

"У нас есть определённое продвижение… Освобождение территории Донбасса будет закончено в этом году", — подчеркнул военный, передаёт "Россия-24".

Ранее Басурин сообщил, что вооружения, которые Запад отправляет ВСУ, ликвидируют или захватят солдаты НМ и российской армии. Как отметил военный, объём поставок не имеет значения.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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