Ищенко: Казахстан может повторить судьбу Украины

Политолог Ростислав Ищенко считает, что Казахстан может постигнуть участь Украины, если государство будет продвигать антироссийскую политику, напомнив, что в состав государства входят территории, которые ранее были заселены русскими людьми.

"Да, можно разговаривать о том, что когда-то Казахстану прирезали лишние земли русские и так далее. Может быть, когда-нибудь эти земли можно будет отобрать назад. (К примеру. — Прим. ред.), если Казахстан окажется по какой-то причине второй Украиной, с ним и будет так же, как и с Украиной", — подчеркнул он.

Ранее эксперт заявил, что Россия может заключить мир на условиях сохранения за собой занятых территорий Украины или распространить спецоперацию за пределы границ киевского режима, если военно-политическая обстановка сложится так, что наступать до западных границ Украины Москве будет невыгодно.