Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Болгарии захотели исправить ошибки в отношениях с Россией
Специалист ФНЭБ о проблемах "Газпрома": Объявлен форс-мажор по контрактам
Украинский Ан-12, разбившийся в Греции, вёз оружие НАТО на продажу "Хезболле"
Леонков: Великобритания создаёт casus belli из-за умершего в ДНР Пола Ури
Правнук Героя СССР Горбатова пожаловался в полицию на "Майора Грома"
Подбитый военными ВС России РСЗО HIMARS из США стал ударом для Украины
Депутат Водолацкий оценил слова Кулебы о диалоге с РФ: "После дозы несут бред"
Собчак о будущем назначении Рогозина: "Этот человек не может без кринжа"
Глава Лисичанска Скорый о целях работы: "Свет, вода, газ, прокормить людей"

Наёмники рассказали, как их разбили ВС РФ: “Все начали падать, отползать”

Силовые структуры

Белорусские наёмники вели боевые действия в составе ВСУ в районе Лисичанского НПЗ, когда столкнулись со спецназом РФ.

Наёмники рассказали, как их разбили ВС РФ: “Все начали падать, отползать”

Выжившие националисты рассказали военкору Александру Коцу о своём поражении в бою.

Целью этого подразделения было прикрытие отступления бандеровцев из Лисичанска. Наёмники должны были задержать наступление ВС РФ на участке у Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Когда "легионеры" прибыли на место, там уже шёл бой. Белорусам помогали грузинские боевики, однако ВС РФ заставили их отступить в лесной массив, где их встретила русская рота, которая собиралась атаковать НПЗ. Завязался бой почти врукопашную, на расстоянии буквально полутора десятков метров.

"Все начали стрелять, падать и отползать”, — цитирует наемника военный корреспондент.

Выжившие добрались до машин эвакуации, но тут начался артобстрел, а потом в ход пошли российские бронированные автомобили "Тигр” и танки.

После обстрела из орудий и пулемётов "Тигров” многие наемники были тяжело ранены, а некоторые убиты. По рассказу националистов, численность союзных войск превосходила их в 5-10 раз. Бой закончился полным разгромом "Иностранного легиона”, подытожили пленные.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
США: русские первые, кто уничтожили РСЗО HIMARS в рамках боевых действий

Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.

США: русские первые, кто уничтожили РСЗО HIMARS в рамках боевых действий
ВС РФ ждут ответа Киева на ультиматум Кремля, чтобы начать наступление
Военные новости
ВС РФ ждут ответа Киева на ультиматум Кремля, чтобы начать наступление
Общество
Зрители массово покинули концерт Стаса Михайлова в Иркутской области
Силовые структуры
Приказ Шойгу выполняется: "Искандеры" прилетели в Харьков, Николаев и Марьинку
Любовь Степушова Вильнюс отказался демонтировать железную дорогу на Калининград Любовь Степушова Александр Трубин Россия и Иран в Сирии: окопы разные, цель одна Александр Трубин Анжела Якубовская Александр Коршунов: несколько месяцев театр "Сфера" живёт будто в осаде Анжела Якубовская
Мир. Новости мира
Кива заявил, что на Украине начался переворот
Мир. Новости мира
Украинские власти посоветовали президенту Сербии бежать в Россию
Рогов: РФ впервые ударила по позициям ВСУ в Запорожской области дронами "Ланцет"
Силовые структуры
Рогов: РФ впервые ударила по позициям ВСУ в Запорожской области дронами "Ланцет"
Последние материалы
В Болгарии захотели исправить ошибки в отношениях с Россией
Специалист ФНЭБ о проблемах "Газпрома": Объявлен форс-мажор по контрактам
Украинский Ан-12, разбившийся в Греции, вёз оружие НАТО на продажу "Хезболле"
Леонков: Великобритания создаёт casus belli из-за умершего в ДНР Пола Ури
Развернул на 540 градусов: российский модуль "Наука" едва не навредил МКС
Правнук Героя СССР Горбатова пожаловался в полицию на "Майора Грома"
Наёмники рассказали, как их разбили ВС РФ: “Все начали падать, отползать”
Подбитый военными ВС России РСЗО HIMARS из США стал ударом для Украины
Депутат Водолацкий оценил слова Кулебы о диалоге с РФ: "После дозы несут бред"
Эксперты: отстранение от службы Венедиктовой и Баканова — приговор Зеленскому
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников