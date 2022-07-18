Белорусские наёмники вели боевые действия в составе ВСУ в районе Лисичанского НПЗ, когда столкнулись со спецназом РФ.
Выжившие националисты рассказали военкору Александру Коцу о своём поражении в бою.
Целью этого подразделения было прикрытие отступления бандеровцев из Лисичанска. Наёмники должны были задержать наступление ВС РФ на участке у Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
Когда "легионеры" прибыли на место, там уже шёл бой. Белорусам помогали грузинские боевики, однако ВС РФ заставили их отступить в лесной массив, где их встретила русская рота, которая собиралась атаковать НПЗ. Завязался бой почти врукопашную, на расстоянии буквально полутора десятков метров.
"Все начали стрелять, падать и отползать”, — цитирует наемника военный корреспондент.
Выжившие добрались до машин эвакуации, но тут начался артобстрел, а потом в ход пошли российские бронированные автомобили "Тигр” и танки.
После обстрела из орудий и пулемётов "Тигров” многие наемники были тяжело ранены, а некоторые убиты. По рассказу националистов, численность союзных войск превосходила их в 5-10 раз. Бой закончился полным разгромом "Иностранного легиона”, подытожили пленные.
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