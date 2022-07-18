Чесноков: Баканова неспроста уволили именно после крушения украинского Ан-12

Разбившийся в Греции украинский Ан-12 с оружием и увольнение главы СБУ Ивана Баканова, по всей вероятности, взаимосвязаны.

Об этом в эфире канала "Звезда" сказал замредактора отдела международной политики "КП" Эдвард Чесноков.

"Это не конспирология, это просто сопоставление фактов — в субботу падает украинский самолёт над Грецией, гружённый непонятно чем. 2-3 часа просто не подходят туда греческие спасатели, потому что раздаются взрывы. Потом спасатели туда подходят. Они говорят, что есть угроза химзаражения и просят жителей не открывать окна. Это суббота. В воскресение мы видим отставку", — подчеркнул эксперт.

Вряд ли это простое совпадение, ведь очевидно, что груз-оружие из Украины, который был получен с Запада, был "втихаря" продан таинственным ближневосточным покупателям, к кому самолёт и летел, подытожил Чесноков.