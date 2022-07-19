Эксперт Костин: Киев покупал время, бросая солдат ВСУ в бой

По мнению военного эксперта Александра Костина, киевский режим нуждался в Донбассе только для того, чтобы оттягивать время и уничтожать объекты городской инфраструктуры. Однако к концу лета вся территория перейдёт под контроль союзных сил России и Народной милиции, считает он.

"Украина изначально не была намерена удерживать Донбасс. Она там использует тактику выжженной земли в лучших традициях Третьего Рейха. Киев просто покупал время, бросая солдат ВСУ в этот огонь войны", — заявил Костин в интервью "Украина.ру".

Он отметил, что российская армия обладает тактическим превосходством над ВСУ. По его мнению, к концу августа вся территория Донецкой области будет освобождена от украинских формирований. Также Костин подчеркнул, что основной задачей Киева является уничтожение всей действующей инфраструктуры.