Военный эксперт Владимир Евсеев напомнил, что есть одна вещь, которую Россия до сих пор не сделала в отношении Украины.
Евсеев пояснил, что он имеется в виду удар по центрам принятия решений, находящийся в Киеве.
По мнению Евсеева, действия военных преступников, из которых состоит киевская власть, не должны оставаться безнаказанными, и им следует об этом помнить.
"Мы же знаем, где находится генштаб ВСУ и офис Зеленского. Почему мы должны терпеть безнаказанность преступника Зеленского и его преступной клики, которая творит такие действия в отношении украинского народа? Я думаю, мы можем ответить адекватно. Он должен знать, что дамоклов меч над ним всегда висит", — сказал Евсеев в разговоре с "Украиной.ру".
Между тем украинская сторона не отказывается от воинственных заявлений в отношении России. Так, замглавы министерства обороны Украины Владимир Гаврилов дал обещание, что его страна вернёт себе Крым, ликвидировав Черноморский флот РФ. По его словам, первый шаг к этому — возвращение контроля над островом Змеиный.
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