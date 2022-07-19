Отставной военнослужащий из Швеции, который принимал участие в вооружённом конфликте на Украине, убит в районе Донецка. Об этом рассказали журналисты королевства.
По информации СМИ, 28-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты. Как отметили в издании, несколько месяцев назад лейтенант покинул военно-воздушные силы Швеции и отправился на Украину.
"Хотел поделиться тактическими знаниями", — подчеркнули в Sveriges Television.
Вместе с этим журналисты заявили, что некоторые граждане королевства, которые не уволились из ВС Швеции, служат в украинской армии и таким образом нарушают закон.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Российской Федерации взяли в плен британского наёмника Джона Хардинга.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.