Sveriges Television: в районе Донецка погиб отставной шведский офицер

Отставной военнослужащий из Швеции, который принимал участие в вооружённом конфликте на Украине, убит в районе Донецка. Об этом рассказали журналисты королевства.

По информации СМИ, 28-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты. Как отметили в издании, несколько месяцев назад лейтенант покинул военно-воздушные силы Швеции и отправился на Украину.

"Хотел поделиться тактическими знаниями", — подчеркнули в Sveriges Television.

Вместе с этим журналисты заявили, что некоторые граждане королевства, которые не уволились из ВС Швеции, служат в украинской армии и таким образом нарушают закон.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Российской Федерации взяли в плен британского наёмника Джона Хардинга.