Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что разведка узнала о недовольстве среди солдат ВСУ на соледарском направлении. Причиной послужила нехватка запасных частей к технике, отметил военный.
Как напомнил офицер, это направление контролируют со стороны Киева
"В виду интенсивного использования артиллерийских орудий советского производства их ресурс практически исчерпался, а на поставленные западом орудия ЗИП доставляются с большими перебоями", — подчеркнул Марочко.
Ранее артиллерист НМ сказал, что руководство ВСУ бросило своих военных у Соледара.
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