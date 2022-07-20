Марочко: ресурс артиллерии ВСУ на соледарском направлении почти исчерпался

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что разведка узнала о недовольстве среди солдат ВСУ на соледарском направлении. Причиной послужила нехватка запасных частей к технике, отметил военный.

Как напомнил офицер, это направление контролируют со стороны Киева

72-я механизированная,

58-я мотопехотная,

10-я горно-штурмовая бригады армии Украины.

"В виду интенсивного использования артиллерийских орудий советского производства их ресурс практически исчерпался, а на поставленные западом орудия ЗИП доставляются с большими перебоями", — подчеркнул Марочко.

Ранее артиллерист НМ сказал, что руководство ВСУ бросило своих военных у Соледара.