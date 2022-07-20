Росгвардия: пособники ВСУ задержаны в Херсонской и Запорожской областях

Сотрудники Росгвардии задержали на территории Запорожской и Херсонской областей четырёх пособников Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в их домах были обнаружены тайники с оружием и боеприпасами. Росгвардейцы изъяли 18 ручных гранат, пять охотничьих ружей, девять ВОГ-25 и свыше 2,5 тысячи патронов к стрелковому оружию.

"В населённых пунктах Херсонской и Запорожской областей военнослужащие и сотрудники Росгвардии задержали четырёх пособников ВСУ", — подтвердили в профильном ведомстве.

Ранее стало известно, что представители Росгвардии нашли тайник с оружием украинских военных на территории Луганской Народной Республики. ВСУ получили это оборудование от стран Запада. В тайниках хранились ПЗРК FIM-92 Stinger и ПТРК GM-148 Javelin.

Кроме того, российские силовики обнаружили в ЛНР документы, свидетельствующие о массовом дезертирстве в ВСУ.