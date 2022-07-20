WarGonzo: силы ЛНР взяли село Берестовое и продвинулись в направлении Соледара

Бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики в ходе военной спецоперации РФ по принуждению к миру в Донбассе и на Украине взяли под контроль село Берестовое. Об этом рассказали российские журналисты.

По данным WarGonzo, на территории Берестового солдаты ВСУ обстреливали посёлок Спорное и город Лисичанск. Также репортёр рассказал о важности взятия села для НМ и Вооружённых сил Российской Федерации.

"Берестовое имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения союзных сил в направлении Соледара и Артёмовска, выхода к трассе Северск-Артёмовск", — объяснил журналист.

Ранее разведка ЛНР сообщила, что ресурс артиллерии армии Украины на соледарском направлении практически исчерпался.