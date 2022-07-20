Бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики в ходе военной спецоперации РФ по принуждению к миру в Донбассе и на Украине взяли под контроль село Берестовое. Об этом рассказали российские журналисты.
По данным WarGonzo, на территории Берестового солдаты ВСУ обстреливали посёлок Спорное и город Лисичанск. Также репортёр рассказал о важности взятия села для НМ и Вооружённых сил Российской Федерации.
"Берестовое имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения союзных сил в направлении Соледара и Артёмовска, выхода к трассе Северск-Артёмовск", — объяснил журналист.
Ранее разведка ЛНР сообщила, что ресурс артиллерии армии Украины на соледарском направлении практически исчерпался.
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