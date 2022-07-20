Глава украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил об успехах контрразведки.
Он обещал "громкие новости" о неких влиятельных людях, сообщает "Украинское радио".
"Но вы можете обратить внимание, как пропали некоторые люди, не слезавшие с экрана телевидения и радиовещания нашей страны. Они где-то исчезли. И никто не знает, где они находятся", — сказал секретарь СНБО.
По его словам, за период специальной операции России украинские контрразведчики выявили немало таких "медийных" личностей, которые "должны были активизироваться" и пропали.
В качестве достижения разведчиков Незалежной он также упоминает задержание руководителя политического совета фракции "Оппозиционная платформа — за Жизнь" Виктора Медведчука.
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