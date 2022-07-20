ВКС РФ уничтожили до 40 националистов при ударе по складу вооружений в Соледаре

Воздушно-космические силы России уничтожили склад вооружений украинской армии в Соледаре Донецкой Народной Республики.

В пресс-службе Минобороны РФ журналистам сообщили, что в помещениях хранилось ракетно-артиллерийское вооружение, принадлежащее 14-й механизированной бригаде ВСУ. Российские военные поразили цель с помощью высокоточного оружия, пояснили в ведомстве.

"В результате удара ВКС РФ по складу вооружения в Соледаре ДНР уничтожено 19 единиц бронетанковой техники и до 40 националистов", — прокомментировали в Минобороны России.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ресурс артиллерии Вооружённых сил Украины на соледарском направлении практически исчерпан. По его словам, среди военных ВСУ растёт недовольство из-за нехватки запасных частей к технике.

Как отметил боец народного ополчения ЛНР, командиры украинской армии бросают своих солдат в Соледаре.