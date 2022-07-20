Не важно, кто будет стоять у руля в странах Евросоюза, европолитики по-прежнему останутся враждебными по отношению к России и будут раскачивать обстановку в мире, провоцируя военные конфликты, хоть и в ущерб себе.
Об этом сообщил социолог и политический эксперт Евгений Копатько.
"Возможен ли диалог?… Смотрю на то, про что британцы пишут, — фон абсолютно не миротворческий. Он везде не миротворческий — и в Польше, и в Британии, и в Турции... На сегодняшний день, скорее всего, будет реализовываться военный сценарий", — заявил аналитик.
Но в случае объявления американцами войны, РФ с союзниками дадут жёсткий ответ.
Копатько подчеркнул, что, исходя из западных соцопросов, альянс НАТО изначально готовился к открытому столкновению с Россией. Однако их воинственный дух может быть сильно подорван неблагоприятными последствия энергетического кризиса уже этой зимой.
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