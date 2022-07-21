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Генерал ВВС США Браун: Украина может получить истребители Gripen и Eurofighter

Силовые структуры

Запад планирует поставить Украине современные истребители, такие как Gripen, Eurofighter и Rafale. Об этом сообщил начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун.

Генерал ВВС США Браун: Украина может получить истребители Gripen и Eurofighter

При этом он не стал раскрывать, когда именно Киев сможет получить новое оборудование от западных стран.

"Есть американские истребители, Gripen из Швеции, также имеются Eurofighter или Rafale. Но я не могу сказать, какая из этой техники будет передана Украине", — приводит комментарий генерала издание Politico.

В среду, 20 июля, Браун заявил, что США и их партнёры занялись созданием новых Военно-воздушных сил Украины, запустив долгосрочные программы обучения украинских лётчиков.

Ранее сообщалось, что новейший российский истребитель МиГ-35 поколения 4++ может стать хитом на мировом рынке оружия. По информации американских военных аналитиков, многие страны уже выстроились в очередь для заключения контрактов на поставки.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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