Генерал ВВС США Браун: Украина может получить истребители Gripen и Eurofighter

Запад планирует поставить Украине современные истребители, такие как Gripen, Eurofighter и Rafale. Об этом сообщил начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун.

При этом он не стал раскрывать, когда именно Киев сможет получить новое оборудование от западных стран.

"Есть американские истребители, Gripen из Швеции, также имеются Eurofighter или Rafale. Но я не могу сказать, какая из этой техники будет передана Украине", — приводит комментарий генерала издание Politico.

В среду, 20 июля, Браун заявил, что США и их партнёры занялись созданием новых Военно-воздушных сил Украины, запустив долгосрочные программы обучения украинских лётчиков.

Ранее сообщалось, что новейший российский истребитель МиГ-35 поколения 4++ может стать хитом на мировом рынке оружия. По информации американских военных аналитиков, многие страны уже выстроились в очередь для заключения контрактов на поставки.