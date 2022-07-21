Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили штаб-квартиру Службы безопасности Украины (СБУ) в Краматорске. Об этом журналистам сообщили в Минобороны страны.
По информации ведомства, российские военные за прошедшие сутки уничтожили девять украинских пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наёмники, и 14-й механизированной бригады в районе Артёмовска.
"Также в результате ударов поражена штаб-квартира СБУ в Краматорске", — подтвердили в Министерстве обороны России.
Ранее посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что, согласно сообщениям местных жителей, по Краматорску "разгуливают" наёмники в военной форме, которые разговаривают на английском, польском, испанском и некоторых других языках. Как пояснил дипломат, иностранцев завезли в город совсем недавно. Он предположил, что это было сделано для усиления украинской армии.
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