Глава Офиса президента Украины Ермак пообещал России "много сюрпризов"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о предстоящем переломе в ходе военных действий, который "произойдёт к зиме".

Он также пообещал "много сюрпризов" российской армии.

"Многое зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход… Скоро будет много сюрпризов", — сообщил в своём аккаунте мессенджера политик.

По его словам, он почти каждый день общается с президентом Владимиром Зеленским "о РСЗО HIMARS, гаубицах M777, системах ПВО и об антироссийских санкциях". Ермак отметил, что лидера Незалежной интересует точная эффективность вооружения, чтобы максимально увеличить эти поставки.

Глава ОПУ уверяет, что руководители государства постоянно коммуницируют с Генштабом и понимают, что нужно ВСУ для победы. А вместе с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном они пытаются ускорить поставки тяжелого оружия, подчеркнул помощник Зеленского.

"Буду скоро снова говорить с ним о новом пакете военной помощи США. Ждем еще четыре HIMARS и не только. Важно сейчас не дать россиянам затянуть нас с войной в зиму", — подытожил Ермак.