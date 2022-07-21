Руководитель Минобороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что в ближайшие недели Лондон отправит на Украину десятки артиллерийских орудий, 1,6 тысяч единиц противотанкового оружия и 50 тысяч снарядов к артиллерии.
"Вместе с нашими международными партнёрами мы обеспечим ВСУ средствами для защиты от Вооружённых сил Российской Федерации", — подчеркнул глава военного ведомства, передаёт Reuters.
Ранее литовские власти пообещали передать Киеву бронетранспортёры М113 и М577. Также чиновники сообщили о намерении поставить амуницию.
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Военный корреспондент Александр Сладков рассказал про свое общение с пленным командиром танковых войск ВСУ.