Британия пообещала передать Украине 50 тысяч артиллерийских снарядов

Руководитель Минобороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что в ближайшие недели Лондон отправит на Украину десятки артиллерийских орудий, 1,6 тысяч единиц противотанкового оружия и 50 тысяч снарядов к артиллерии.

"Вместе с нашими международными партнёрами мы обеспечим ВСУ средствами для защиты от Вооружённых сил Российской Федерации", — подчеркнул глава военного ведомства, передаёт Reuters.

Ранее литовские власти пообещали передать Киеву бронетранспортёры М113 и М577. Также чиновники сообщили о намерении поставить амуницию.