Минобороны США намерены купить до 480 РСЗО HIMARS

Представители Вашингтона сообщили, что в Минобороны планируют приобрести 120-480 американских РСЗО HIMARS. Пентагон собирается сформировать около 26 реактивных артиллерийских дивизионов.

Как написали на официальном сайте госзакупок, США намерены получить все возможные модификации боеприпасов различной дальности. Известно, что американская армия использует 360 установок HIMARS.

Ранее в МО Штатов заявили, что Вашингтон и блок НАТО пообещали передать ВСУ свыше 20 РСЗО HIMARS. Как отметили в военном ведомстве, Украина уже получила 12 систем.