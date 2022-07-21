Глава генштаба США Милли заявил, что HIMARS не уничтожались русскими на Украине

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли не исключает, что спецоперация на Украине может перерасти в "затяжной военный конфликт". Он отметил, что офицеры НАТО обсуждали вопросы обучения военных ВСУ на фоне длительного противостояния на Украине.

"Мы настроились на такое обучение и вооружение украинцев, при котором они бы привели к изнурению российской машины", — заявил Милли в ходе очередного брифинга.

Также, по словам американского генерала, обсуждается эффективность использования реактивных систем залпового огня HIMARS. Милли отметил, что у США "нет данных об уничтожении этих РСЗО".

"На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, но когда я говорю об этом, то стучу по дереву", — отметил генерал.