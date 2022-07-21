Поликарпов: "В СВО у РФ есть козырь, который пока не хотелось бы использовать"

Заместитель министра обороны Украины Василий Гаврилов сообщил, что ВСУ уничтожит Черноморский флот РФ и вернёт полуостров Крым.

Политический эксперт Михаил Поликарпов объяснил, почему Киев сделал такое заявление.

Он отметил, что Украина не раз делала достаточно громкие заявления по поводу контрнаступления, но буквально на днях глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что его неправильно поняли.

"Но если ты говоришь, что у вас есть миллион бойцов и вы переходите в наступление — это одно, но выясняется миллиона нет. Банально, слово "миллион" ни с чем не перепутать. Там есть некий политический аспект, рассчитанный на внутреннюю аудиторию и внешнюю, чтобы западные игроки не прекращали помощи Украине", — отметил аналитик.

По его словам, пока нет никаких предпосылок к масштабному наступлению со стороны ВСУ. Для того, чтобы вооружение Запада сыграло какую-то серьёзную роль, его должно быть много, но основное — там должны быть специалисты, которые умеют им пользоваться. Как правило, это офицеры НАТО.

"Для того, чтобы замахнуться на что-то большое, есть сомнения — это первое, а второе, у нас есть серьёзный козырь, который бы пока не хотелось бы использовать. Это ядерное оружие. В этом случае будет без победителей", — цитирует "Журналистская правда" Поликарпова.