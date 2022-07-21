Американские власти планируют передать Польше реактивные системы HIMARS. Об этом журналистам рассказал источник в Минобороны США.
"Нужно противостоять любой агрессии со стороны РФ", — подчеркнул собеседник Sky News Arabia.
Вместе с этим в СМИ напомнили, что руководитель МО Польши Мариуш Блащак сообщал о желании Варшавы купить 500 РСЗО HIMARS.
Ранее власти США заявили о намерении Пентагона приобрести 120-480 систем HIMARS. В ведомстве собираются создать 26 реактивных артиллерийских дивизионов. Пока американские военные применяют 360 установок.
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