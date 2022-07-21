Федоров рассказал про главные результаты визита Путина в Иран: БПЛА получим!

РФ получит беспилотные аппараты от Ирана и укрепит военное и экономическое сотрудничество.

Об этом сообщил депутат Госдумы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан ранее говорил, что Тегеран якобы готовится передать Москве беспилотники, не объяснив, откуда у США эта информация, и не приведя доказательств.

Российский лидер Владимир Путин позже был с визитом в Иране. Это его четвертая поездка туда за последние 7 лет.

"Думаю, что с учетом визита на высоком уровне, беспилотные аппараты мы получим. Я прямо связываю вчерашнюю критику президентом России Ростеха с его необходимостью лично начать решать проблемы. Та же история была и с военной операцией, когда ему лично пришлось вмешиваться в ситуацию. Помните, он давал прямые команды — по Мариуполю, еще по каким-то делам", — в интервью "Украина.ру" сказал аналитик.

Он отметил, что визит президента активизирует ряд направлений: военное и экономическое сотрудничество. Плюс расширен будет геополитический вопрос и это позволит России начать постепенно нивелировать американский однополярный мир.