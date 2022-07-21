Лукашенко признался, что с территории Белоруссии были нанесены удары по Украине

Белоруссия не использовала военную технику или личный состав ВС для ведения военных действий против украинской армии, но военные объекты ВСУ были атакованы с территории страны.

Об этом в интервью агентству "Франс-пресс" сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко и отметил, что эти действия носили превентивный характер. Слова его приводит агентство БелТА.

"Вы размещаете 4 дивизии войск на границе? Почему вы нацелились на нас? Вы хотите сказать, что я должен сидеть и ждать, когда ракеты упадут на головы белорусского народа? Нет”, — заявил президент РБ.

Он отметил, что удары были нанесены ВС РФ для устранения угрозы, которая над ними нависла.

Президент Белоруссии подчеркнул, что поддерживает это решение руководства РФ, поскольку в противном случае российской армии пришлось бы столкнуться с "ударом со стороны альянса НАТО”.

"Сейчас не Украина воюет, а вы там воюете — ваши наёмники и ваше оружие. Вы же еще большие агрессоры, чем я", — сказал французскому изданию президент РБ.