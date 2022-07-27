Советник Резникова: Киеву не нужны старые американские штурмовики A-10

Украинские военные не нуждаются в старых американских штурмовиках A-10 Warthog. Об этом заявил советник главы Минобороны Украины Юрий Сак.

По его словам, Киеву требуются более современные самолёты, так как штурмовики A-10 Warthog не смогут закрыть воздушное пространство, а также остановить бомбардировщики и ракеты.

"Они станут целью для российских истребителей и средств противовоздушной обороны", — приводит слова советника Алексея Резникова портал Military.

Как пояснил Сак, украинским солдатам нужны истребители четвёртого поколения F-16 Fighting Falcon. Он напомнил, что многие страны, выступающие партнёрами Киева, уже применяют их.

Ранее руководитель Пентагона Ллойд Остин провёл встречу с украинским коллегой Резниковым. Во время переговоров он сообщил, что США прилагают все усилия для продолжения поставок военной техники Украине.