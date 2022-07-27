Рожин оценил информацию о сборке "Байрактаров" в России: мегазрада какая-то

В турецкой прессе появилась информация, что президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране обсуждали возможность создания предприятия по производству ударных дронов "Байрактар" на российской территории. На данный момент Москва эту информацию не подтвердила.

Анкара могла бы пойти на такой шаг, поскольку турецкий президент отличается своей "многовекторностью". Об этом заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Однако, по его мнению, Россия не нуждается в этом, особенно если договорённость с Ираном по поводу поставок беспилотников действительно состоялась.

"Хотя конечно, и "Байрактар" в хозяйстве пригодится. <…> С трудом себе представляю реакцию на то, что Эрдоган закупает комплектующие для БПЛА в странах НАТО и потом везёт их в Россию для сборки. Это же мегазрада какая-то…", — отметил эксперт.