Кнутов: боевики ВСУ используют беспилотники как камикадзе

БПЛА Bayraktar производства Турции, используемые украинскими националистами для атак, имеют дальность полета примерно 160 км.

Однако существует модернизированный вариант, который летает подальше.

Об этом сообщил директор Музея войск ПВО, военный обозреватель Юрий Кнутов.

Напомним, украинский БПЛА ранее атаковал село под Энергодаром, где проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате атаки повреждён жилой дом, однако обошлось без пострадавших.

"Противник вёл огонь в одном направлении, а не туда-сюда. По сути, их использовали как камикадзе. Он не нёс бомбу. Сама взрывчатка находилась внутри, а дрон просто использовался как таран. Поскольку он не несёт бомб, можно облегчить нагрузку и добавить топлива, чтобы увеличить дальность полёта”, — отметил аналитик.

По его словам, если Иран пойдет на сделку с Россией и поставит беспилотные летательные аппараты, и они окажутся так хороши, как об этом рассказывают, то мы плотно сомкнём линии фронта.