Боевики 54-ой бригады заявили, что их намеренно отправляют под артобстрелы ВС РФ

Военнослужащие 54-й бригады записали видеообращение, в котором призвали президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ разобраться в ситуации.

Обращение 54 бригады ВСУ к президенту Зеленскому

Боевики рассказали, что командир роты повёл солдат в неизвестном направлении. Спустя час он оставил колонну и заявил, что скоро вернётся.

"За период ожидания, примерно полтора часа, по колонне четыре раза был совершён артобстрел, в результате чего двое бойцов погибли, а ещё четверо были ранены", — заявил солдат 54-й бригады.

Он отметил, что с командиром не было никакой связи. Солдаты были вынуждены эвакуировать раненых и убитых самостоятельно. По словам военнослужащего, их намерены снова отправить в "зону постоянных артиллерийских обстрелов".