В Липецке ФСБ предотвратила теракт, который готовили боевики "Правого сектора"*

Сотрудники ФСБ пресекли попытку совершить теракт в Липецке. По информации службы, злоумышленниками оказались представители экстремистской организации "Правый сектор"*.

Как рассказали в ФСБ, предполагаемых преступников задержали в липецком селе Горицы. По данным правоохранителей, радикалы действовали под контролем Службы безопасности Украины. Также следователи сообщили, что террористы планировали взорвать самодельную бомбу большой мощности на объекте транспортной сферы.

"Задержаны ранее прибывшие в Россию трое граждан Украины: мужчина 1988 года рождения и две женщины 1986 года рождения и 1978 года рождения, входящие в состав диверсионно-разведывательной группы", — заявили в ФСБ.

По словам работников службы, лидером подозреваемых является несколько раз судимый за педофилию мужчина. В тайнике злоумышленников нашли части самодельного взрывного устройства и переписку с другими боевиками террористической организации. Правоохранители завели уголовное дело.

* "Правый сектор" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

* "Правый сектор" признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.