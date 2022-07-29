Кива: наступление на Херсон может стоить Зеленскому Киева

Наступление ВСУ на Херсонскую область, которое широко рекламируется в последние дни, может стоить Владимиру Зеленскому столицы Украины. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

По его информации, главком ВСУ Валерий Залужный обеспокоен тем, что в результате исполнения приказа президента страны о подготовке контрнаступления на Херсонском направлении командование ВСУ, собрав и сосредоточив там живую силу, оголило полностью Сумское и Черниговское направления.

А поскольку под Киевом все оборонительные сооружения и укрепления были подготовлены только с западной стороны, то левый берег Днепра остался голым, и до Киева российская армия может дойти без какого-либо существенного противостояния ВСУ, считает оппозиционный политик.

Он заметил в своём Telegram-канале, что очередная пиар-акция Зеленского на юге грозит ему потерей Киева, не говоря уже о фактически списанном и потерянном Донбассе.