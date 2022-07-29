Мэр Горловки Приходько: основной удар ВСУ готовится в направлении Херсона

Украина, по всей вероятности, будет наносить главные удары в направлении Херсона.

Об этом сообщил мэр донбасского города Горловка Иван Приходько.

По его словам, украинские националисты именно в херсонском направлении концентрируют свои основные силы, а под Донецком бандеровцы "находятся в обороне”.

Градоначальник отметил, что из-за низкого морального духа у ВСУ нет наступательного потенциала.

"Часто разговариваю с пленными… Они понимают, что они смертники, они не понимают, за что они воюют, потому что на передовой очень много осталось мобилизованных с украинской стороны", — подчеркнул Приходько.

Он отметил, что очень много боевиков, контрактников, которые имеют немалый опыт, даже с 2014 года.

"Некоторые сдаются в плен с радостью”, — подытожил мэр Горловки.