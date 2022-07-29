Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Экс-сотрудник ЦРУ: когда с Украиной покончат, Турция запросит союз с Россией
Премьер Венгрии Орбан предрёк переход на военную экономику в Европе
ВС РФ нанесли ответный удар по войскам Украины, обстрелявшим Брянскую область
РВ: Скоро ВС РФ начнут спецоперацию на Украине по-настоящему
Суд не признал убийцу Веры Пехтелевой насильником и назначил ему 17 лет колонии
Independent: корабли Британии участвуют в транспортировке российской нефти
Кива: наступление на Херсон может стоить Зеленскому Киева
В Липецке ФСБ предотвратила теракт, который готовили боевики "Правого сектора"*
Читатели Daily Mail: Зеленский должен говорить с Путиным, а не просить оружие

Мэр Горловки Приходько: основной удар ВСУ готовится в направлении Херсона

Силовые структуры

Украина, по всей вероятности, будет наносить главные удары в направлении Херсона.

Об этом сообщил мэр донбасского города Горловка Иван Приходько.

По его словам, украинские националисты именно в херсонском направлении концентрируют свои основные силы, а под Донецком бандеровцы "находятся в обороне”.

Градоначальник отметил, что из-за низкого морального духа у ВСУ нет наступательного потенциала.

"Часто разговариваю с пленными… Они понимают, что они смертники, они не понимают, за что они воюют, потому что на передовой очень много осталось мобилизованных с украинской стороны", — подчеркнул Приходько.

Он отметил, что очень много боевиков, контрактников, которые имеют немалый опыт, даже с 2014 года.

"Некоторые сдаются в плен с радостью”, — подытожил мэр Горловки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО

Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.

Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО
Леонков заявил, что ВС РФ не могут на 100% пресечь поставки оружия Украине
Силовые структуры
Леонков заявил, что ВС РФ не могут на 100% пресечь поставки оружия Украине
Силовые структуры
Боевики теробороны расстреляли отступающих солдат 58-й бригады ВСУ
Мир. Новости мира
Британская разведка Mi-6 заявила о контрнаступлении ВСУ на Херсон
Любовь Степушова Ответом США на поставки HIMARS Украине будет урановое эмбарго Любовь Степушова Ольга Лебедева Тимошенко разоблачает "аферу века", затеянную Нафтогазом Ольга Лебедева Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский
Мир. Новости мира
InsideOver: новый стиль общения Лаврова стал сюрпризом для Запада
Силовые структуры
Удар ВС РФ высокоточным оружием по объектам в Киеве стал неожиданностью для него
Ответом США на поставки HIMARS Украине будет урановое эмбарго
Сырье
Ответом США на поставки HIMARS Украине будет урановое эмбарго
Последние материалы
Украина — повторение Вьетнама, но Киев уроки истории явно прогуливал
Премьер Венгрии Орбан предрёк переход на военную экономику в Европе
ВС РФ нанесли ответный удар по войскам Украины, обстрелявшим Брянскую область
РВ: Скоро ВС РФ начнут спецоперацию на Украине по-настоящему
Суд не признал убийцу Веры Пехтелевой насильником и назначил ему 17 лет колонии
Мэр Горловки Приходько: основной удар ВСУ готовится в направлении Херсона
Independent: корабли Британии участвуют в транспортировке российской нефти
Кива: наступление на Херсон может стоить Зеленскому Киева
В Липецке ФСБ предотвратила теракт, который готовили боевики "Правого сектора"*
Читатели Daily Mail: Зеленский должен говорить с Путиным, а не просить оружие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников