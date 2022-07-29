Украина, по всей вероятности, будет наносить главные удары в направлении Херсона.
Об этом сообщил мэр донбасского города Горловка Иван Приходько.
По его словам, украинские националисты именно в херсонском направлении концентрируют свои основные силы, а под Донецком бандеровцы "находятся в обороне”.
Градоначальник отметил, что из-за низкого морального духа у ВСУ нет наступательного потенциала.
"Часто разговариваю с пленными… Они понимают, что они смертники, они не понимают, за что они воюют, потому что на передовой очень много осталось мобилизованных с украинской стороны", — подчеркнул Приходько.
Он отметил, что очень много боевиков, контрактников, которые имеют немалый опыт, даже с 2014 года.
"Некоторые сдаются в плен с радостью”, — подытожил мэр Горловки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.