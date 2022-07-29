Стремоусов: Херсонская область подверглась ночному обстрелу со стороны ВСУ

Ночью 29 июля Вооружённые силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли населённые пункты Херсонской области. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

В интервью РИА Новости он отметил, что в тёмное время суток сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, информация о повреждениях на территории региона и возможных пострадавших уточняется.

"Украинские войска ночью подвергли обстрелу Херсонскую область", — сказал Стремоусов.

Представитель ВГА подчеркнул: украинские боевики практически каждую ночь обстреливают населённые пункты региона.

Ранее стало известно, что системы ПВО перехватили 10 снарядов над Херсонской областью, которые были выпущены из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ольха" и HIMARS.

Во вторник, 26 июля, ВСУ атаковали Антоновский мост в Херсоне. Власти региона пообещали отремонтировать сооружение.