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ООН заявила о готовности расследовать удар в Еленовке

Силовые структуры

Организация Объединённых Наций готова направить в Донецкую Народную Республику группу экспертов, чтобы расследовать удар по СИЗО в Еленовке, в результате которого, погибли 50 украинских военнопленных, заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

Как подчеркнул Хак, удар по СИЗО стал трагедией для ООН.

"В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон", — цитирует Хака Reuters.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Минобороны России, что Москва пригласила для участия в расследовании удара по СИЗО в Еленовке экспертов ООН и Красного Креста.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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