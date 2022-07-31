Организация Объединённых Наций готова направить в Донецкую Народную Республику группу экспертов, чтобы расследовать удар по СИЗО в Еленовке, в результате которого, погибли 50 украинских военнопленных, заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.
Как подчеркнул Хак, удар по СИЗО стал трагедией для ООН.
"В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон", — цитирует Хака Reuters.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Минобороны России, что Москва пригласила для участия в расследовании удара по СИЗО в Еленовке экспертов ООН и Красного Креста.
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