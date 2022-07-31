Сенатор Ковитиди: беспилотник атаковал штаб Черноморского флота из Севастополя

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди сообщила, что удар по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли с территории этого города.

"Атака, несомненно, была совершена не извне", — подчеркнула сенатор от Крыма, слова которой приводит РИА Новости.

Вместе с этим Ковитиди сказала, что правоохранители разыскивают злоумышленников, которые совершили теракт. По словам политика, преступников должны найти уже сегодня вечером.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил об атаке украинской армии на штаб Черноморского флота РФ. В результате взрыва устройства, установленного на самодельный дрон, шесть человек получили ранения.