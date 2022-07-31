Стрелков: если бы я руководил СВО, украинского государства уже не было бы

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в своём видеообращении к гражданам Украины заявил, что если бы он руководил СВО, то всё уже было бы закончено.

"Ваше счастье, что не я руковожу этой военной специальной операцией на военно-политическом уровне, потому что вашего государства уже не было бы. И всё бы уже закончилось", — сказал украинцам бывший ополченец.

Он подчеркнул, что у него есть подозрение — если бы в 2014 году ему выдали те возможности, которые он просил (которые тогда можно было дать особо не напрягаясь), то "украинского государства" уже не было бы к осени 2014 г. И не потребовалась бы широкомасштабная военная спецоперация. Не было бы ни боёв, ни штурмов городов, ни бомбардировок, ни ракетных обстрелов, отметил Стрелков.

По его словам, значительная часть украинцев жила бы в свободной республике Новороссия, ассоциированной с Российской Федерацией. А часть жила бы в республике Малороссия, тоже ассоциированной с Россией в рамках союзного государства.

"Может, какая-то часть бы, конечно, болталась за "линией Керзона", за линией границы 1914 года, но, честно говоря, их судьба меня мало волнует, за исключением русинов, к которым я очень тепло отношусь. Поэтому если вы думаете, что я говорю что-то в расчёте на популярность у вас, нет не рассчитывайте, для меня любой, так называемый свидомый, это враг и враг навсегда", — говорит политик.

Бывший командующий ополчением ДНР добавил, что любой украинец для него враг, "пока он сражается против нас или поддерживает тех, кто сражается против нас".

Также он подчеркнул, что критикует нынешнюю российскую власть за то, как она воюет. А своей целью Стрелков назвал "соединение русского народа в рамках одного русского государства, где украинцы были бы абсолютно равноправными гражданами.

"Согласны вы со мною или не согласны, мне наплевать, неуважаемые и уважаемые украинские зрители. Ещё раз — я враг всего украинского не в плане того, что я враг песен или "мовы", я враг политического украинства…" — подытожил бывший министр обороны ДНР.

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