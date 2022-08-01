На севере Донецка идут бои, артиллерия боевиков ВСУ накрывает жилые районы

Ранним утром, 1 августа, боевики украинской армии снова начали обстреливать Куйбышевской район Донецка. Под артиллерийский огонь ВСУ попадают жилые кварталы региона.

По району было выпущено восемь снарядов калибром 152 мм, большинство мирных жителей вынуждены укрываться в убежищах из-за осколков, которые разлетаются в результате ударов.

Также зафиксированы прилёты по населённым пунктам Октябрьский рудник, Октябрьский, Застанционный, Северный посёлок, Админпосёлок.

"Север Донецка слышит артиллерийскую дуэль между Армией ДНР и украинскими боевиками: огневые точки, с которых с пяти утра ведется обстрел, пытаются подавить, ВСУ отвечают, — заявили военные корреспонденты "Русской весны".