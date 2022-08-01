Корнилов: правда про удар ВСУ по СИЗО в Еленовке крайне неудобна для Запада

Запад всегда обвинял Россию в преступлениях киевского режима, однако про трагедию в Еленовке американские и британские СМИ решили промолчать. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов. После начала военной спецоперации на Украине представители западной прессы используют откровенные фейки, приписывая России даже обстрелы жилых кварталов Донецка, отметил он.

Однако громкая провокация, которая произошла в Еленовке, осталась без внимания западных СМИ. По мнению Корнилова, стандартная пропагандистская схема, отработанная годами на Западе, подразумевает мгновенное освещение ситуации, где виновником выступает российская сторона.

"Но обращает на себя внимание тишина! Не просто тишина, а громкая — даже оглушительно громкая — тишина в западных СМИ по поводу этого резонансного преступления", — подчеркнул политолог в РИА Новости.

Более того, один из высокопоставленных представителей Пентагона заявил, что если ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке, то "они не хотели этого делать", напомнил Корнилов.

"Если правда настолько неудобна, то Западу лучше просто её замолчать", — заключил эксперт.