Украинский посол в Британии Вадим Пристайко сообщил, что Лондон передаст Киеву несколько военных кораблей.
Как напомнил дипломат, Турция ограничила доступ к проливам в Чёрном море. По этой причине ВСУ требуется другой поход в области вооружений, отметил политик.
"Нам сейчас нужны противоминные корабли", — сказал Пристайко, слова которого приводит "Суспiльне".
По данным посла, пока британские власти планируют отправить Украине два судна. Однако дипломат подчеркнул, что речь идёт только о начальной цифре. Вместе с этим политик заявил, что солдаты ВСУ уже обучаются управлению кораблями.
Ранее турецкая компания Baykar Technologies пообещала бесплатно предоставить Киеву разведывательный беспилотник Bayraktar TB2 с вооружением.
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