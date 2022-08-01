Посол Украины Пристайко: Великобритания поставит ВСУ противоминные корабли

Украинский посол в Британии Вадим Пристайко сообщил, что Лондон передаст Киеву несколько военных кораблей.

Как напомнил дипломат, Турция ограничила доступ к проливам в Чёрном море. По этой причине ВСУ требуется другой поход в области вооружений, отметил политик.

"Нам сейчас нужны противоминные корабли", — сказал Пристайко, слова которого приводит "Суспiльне".

По данным посла, пока британские власти планируют отправить Украине два судна. Однако дипломат подчеркнул, что речь идёт только о начальной цифре. Вместе с этим политик заявил, что солдаты ВСУ уже обучаются управлению кораблями.

Ранее турецкая компания Baykar Technologies пообещала бесплатно предоставить Киеву разведывательный беспилотник Bayraktar TB2 с вооружением.