Ходаковский: мы готовимся к контрнаступлению ВСУ

Украинская армия копит силы для контрнаступления.

Об этом 1 августа, в понедельник, в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" сообщил командир легендарного батальона "Восток" Александр Ходаковский.

При этом Вооружённые силы РФ и силы Донбасса тоже не сидят сложа руки.

"Сейчас идет накопление ресурсов с обеих сторон, концентрация сил. Украина показывает направление главного удара. Мы учитываем эту информацию, которая официально иллюстрируется. Мы усиливаем свои позиции на этом направлении. Но мы отслеживаем все перемещения украинских войск — вдруг она вводит нас в заблуждение и планирует атаковать в другом месте", — подчеркнул комбат.