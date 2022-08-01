Украинская армия копит силы для контрнаступления.
Об этом 1 августа, в понедельник, в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" сообщил командир легендарного батальона "Восток" Александр Ходаковский.
При этом Вооружённые силы РФ и силы Донбасса тоже не сидят сложа руки.
"Сейчас идет накопление ресурсов с обеих сторон, концентрация сил. Украина показывает направление главного удара. Мы учитываем эту информацию, которая официально иллюстрируется. Мы усиливаем свои позиции на этом направлении. Но мы отслеживаем все перемещения украинских войск — вдруг она вводит нас в заблуждение и планирует атаковать в другом месте", — подчеркнул комбат.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша скоро будет Атлантидой, а Великобритания Парком Юрского периода, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.