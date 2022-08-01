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Украинская армия копит силы для контрнаступления.

Об этом 1 августа, в понедельник, в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" сообщил командир легендарного батальона "Восток" Александр Ходаковский.

При этом Вооружённые силы РФ и силы Донбасса тоже не сидят сложа руки.

"Сейчас идет накопление ресурсов с обеих сторон, концентрация сил. Украина показывает направление главного удара. Мы учитываем эту информацию, которая официально иллюстрируется. Мы усиливаем свои позиции на этом направлении. Но мы отслеживаем все перемещения украинских войск — вдруг она вводит нас в заблуждение и планирует атаковать в другом месте", — подчеркнул комбат.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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