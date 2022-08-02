Кашин: военное столкновение Китая и США — это только вопрос времени

Пекин понимает, что его авианосная группа явно уступает американской. Однако война в этом регионе неизбежна и это только вопрос времени.

Об этом сообщил военный эксперт Василий Кашин.

Уже сообщалось, что на фоне возможного визита на Тайвань спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси авианосцы США и Китая вошли в Тайваньский пролив.

"Сейчас никакого взаимодействия не будет. Американцы могут просто обеспечить безопасность визита Пелоси. А со стороны китайцев будет демонстрация силы и недовольства, — уверен аналитик.

По его словам, реакция Китая, конечно, последует и будет "чрезвычайно сложной", пишет газета "Взгляд".

"Как вариант, можно ожидать военных маневров в Тайваньском проливе, нарушения демаркационной линии и обстрелов по дороге в порт. Подобные ситуации были в середине 1990-х годов. Но это будет после того, как Пелоси покинет Тайбэй”, — заявил глава Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.