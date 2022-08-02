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Кошкин заявил, что Киев разыграл карту с разведкой Польши для запугивания ВС РФ

Силовые структуры

Представитель управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев проводит "совместные операции" со спецслужбами Польши. Также он подчеркнул, что речь идёт об "очень тесном сотрудничестве".

Кошкин заявил, что Киев разыграл карту с разведкой Польши для запугивания ВС РФ

Политолог Андрей Кошкин прокомментировал откровения Скибицкого и отметил, что представители киевского режима пытаются разыграть карту с польской разведкой, чтобы напугать российскую армию.

"Якобы если мы не остановим спецоперацию, то за Киев вступится Польша, а за ней и другие страны НАТО, и начнётся третья мировая война", — пояснил аналитик.

По мнению эксперта, со временем Польша отдалится от Украины из-за того, что Североатлантический альянс постепенно начнёт сокращать поставки военной помощи для ВСУ. Тогда Варшава потеряет интерес к Киеву, считает он.

"Украинский кризис уже утомил и США, и Европу. И затраты на киевский режим колоссальные, а результатов нет", — добавил Кошкин в беседе с "ПолитРоссией".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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