Представители Минобороны РФ сообщили, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали около 250 боевиков "Иностранного легиона".
"Высокоточным оружием ВКС России нанесён удар по пункту временной дислокации украинского "Иностранного легиона" в районе города Николаев", — подчеркнули в ведомстве.
Вместе с этим в министерстве рассказали об уничтожении 20 единиц военной техники.
Ранее в МО заявили, что Вашингтон является прямым участником конфликта на Украине. Доказательством послужили слова руководителя ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого, согласно которым Киев согласовывает цели удара реактивными системами залпового огня HIMARS с американскими властями.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.