Минобороны: ВКС России уничтожили до 250 иностранных наёмников в Николаеве

Представители Минобороны РФ сообщили, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали около 250 боевиков "Иностранного легиона".

"Высокоточным оружием ВКС России нанесён удар по пункту временной дислокации украинского "Иностранного легиона" в районе города Николаев", — подчеркнули в ведомстве.

Вместе с этим в министерстве рассказали об уничтожении 20 единиц военной техники.

Ранее в МО заявили, что Вашингтон является прямым участником конфликта на Украине. Доказательством послужили слова руководителя ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого, согласно которым Киев согласовывает цели удара реактивными системами залпового огня HIMARS с американскими властями.