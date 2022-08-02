Киев отменил наступление на Херсон и ждёт атаки ВС РФ на Николаев

На Украине перестали говорить о контрнаступлении на Херсон и заговорили о начале наступления ВС РФ и союзных армий на Николаев уже на этой неделе.

Смена настроений в Киеве: наступать на Херсон не будем

Киевский режим решил отложить наступление на Херсон. Об этом заявил главный пропагандист киевского режима Алексей Арестович.

По его словам, ВСУ наступать не очень выгодно, и они лучше подождут, когда в наступление на Николаев пойдёт российская армия.

"Сначала мы вынесем этих товарищей при попытке наступать, а потом попрём вперёд", — сказал Арестович в своём вечернем интервью Марку Фейгину.

Напомним, что в прошлом месяце украинский чиновник Сергей Хлань пообещал, что к сентябрю Херсонская область будет отбита киевскими войсками.

О смене настроений в Киеве, где уже месяц говорят о наступлении на Херсон, пишут украинские Telegram-каналы. Якобы главком ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Владимиру Зеленскому о тяжёлом положении в укрепрайонах в ДНР и попросил отменить обещанное наступление на Херсон.

Другие авторы утверждают, что наступление де-факто отменено, но де-юре его перенесли на более позднюю дату, так как Зеленский обещал западным партнёрам сорвать референдум о присоединении к РФ любым путём.

Причины отмены наступления ВСУ на Херсон

Как считает военный эксперт Юрий Подоляка, украинское военное руководство понимает, что вероятность хорошего для него исхода крайне низкая, а последствия будут крайне рискованными для ВСУ. И не только на южном направлении.

Эксперт отмечает, что вся херсонская контратака строилась на уничтожении мостов через Днепр, в частности Антоновского моста, что позволило бы отрезать ВС РФ от снабжения, но у ВСУ ничего не получилось. Мост стоит, действуют понтонная переправа и мост через Каховскую ГЭС.

Эксперт уверен, что ВСУ под Херсоном будут в случае неподготовленного наступления разгромлены, что резко деморализует личный состав и "помножит на ноль" помощь, которая была оказана Украине Западом.

Добавим, что, судя по сводкам МО РФ, уничтожение скоплений живой силы и техники в Николаеве идёт полным ходом. Так, Николаевский мэр Виталий Ким всю прошлую неделю жаловался на огромные разрушения в части складов, школ, где размещаются наёмники, предприятий в результате ракетных ударов.

Telegram-канал "Заставный" указывает, что российская армия на данный момент ведёт активные оборонительные бои на николаевском направлении, откидывая любые поползновения ВСУ наступать.

"Только они сгруппировались на правом берегу Днепра для атаки на Каховскую ГЭС и Херсон, как получили наступление в Донбассе. Теперь в атаку пойти можно, но ведь русские могут ударить на третьем направлении", — пишет канал.

Чем дальше, тем призрачнее шансы ВСУ на наступление

Чем дальше, тем хуже позиции ВСУ для контрнаступления на Херсон, потому что скоро будут взяты Северск и Соледар, а Артёмовск будет в окружении, и ВСУ снова придётся отступать. Это прискорбно для имиджа Зеленского на Западе.

Там хотят хотя бы попытки наступления. Но старший научный сотрудник отдела оборонных приоритетов и бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис полагает, что "задача отбить Херсонскую область для вооружённых сил Украины (ВСУ) может оказаться за пределами разумного". Об этом он сообщил в статье для журнала 19Fortyfive.

На Украине ждут наступления России на Николаев

На Украине называют конкретные сроки начала наступления союзных армий на Николаев — 5-6 августа. Российские военные эксперты указывают, что сначала союзные армии освободят ДНР.

На данный момент в Донбассе они вышли на окраины Соледара, стремясь освободить череду населённых пунктов от Северска до Артёмовска с общей численностью населения порядка 200 тысяч человек (до начала СВО).

Следующий рубеж — цепь городов от Славянска до Торецка (совокупное население около 430 тысяч человек). Это сплошной массив населённых пунктов, которые очень нелегко брать штурмом.

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