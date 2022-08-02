Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ходе специальной военной операции Москвы по принуждению к миру в Донбассе и на Украине Вооружённые силы Российской Федерации атаковали 16-й батальон 58-й мотопехотной бригады ВСУ.
Вместе с этим генерал-лейтенант подчеркнул, что армия России на территории Артёмовска ликвидировала свыше 130 украинских солдат.
"Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области", — добавил представитель ведомства во время брифинга.
Также Конашенков отметил, что руководство ВСУ признало этих солдат дезертирами и разоружило их.
Ранее в министерстве сообщили об уничтожении около 250 боевиков "Иностранного легиона". По информации МО, пункт дислокации наёмников находился в Николаеве.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.