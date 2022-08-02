МО: армия России ликвидировала более 130 украинских солдат в Артёмовске

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ходе специальной военной операции Москвы по принуждению к миру в Донбассе и на Украине Вооружённые силы Российской Федерации атаковали 16-й батальон 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Вместе с этим генерал-лейтенант подчеркнул, что армия России на территории Артёмовска ликвидировала свыше 130 украинских солдат.

"Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области", — добавил представитель ведомства во время брифинга.

Также Конашенков отметил, что руководство ВСУ признало этих солдат дезертирами и разоружило их.

Ранее в министерстве сообщили об уничтожении около 250 боевиков "Иностранного легиона". По информации МО, пункт дислокации наёмников находился в Николаеве.