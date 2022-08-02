Зеленский о преимуществе РФ в Донбассе: "Это чувствуется в боях, там просто ад"

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Россия превосходит Украину на Донбассе в живой силе. При этом он возлагает большие надежды на системы залпового огня HIMARS.

Зеленский призывает цивилизованные страны признать Россию государством-террористом.

Глава Украины высказался по поводу поставок иностранного вооружения и непрекращающихся боёв в Донбассе. Зеленский отметил, что с помощью HIMARS ВСУ наносят тяжёлые потери Вооружённым силам РФ.

Лидер Незалежной при этом признал, что преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе всё ещё существенно.

"Это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе — Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами", — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что власти Украины изменили порядок привлечения иностранных наёмников к военной службе.