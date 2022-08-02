Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Россия превосходит Украину на Донбассе в живой силе. При этом он возлагает большие надежды на системы залпового огня HIMARS.
Зеленский призывает цивилизованные страны признать Россию государством-террористом.
Глава Украины высказался по поводу поставок иностранного вооружения и непрекращающихся боёв в Донбассе. Зеленский отметил, что с помощью HIMARS ВСУ наносят тяжёлые потери Вооружённым силам РФ.
Лидер Незалежной при этом признал, что преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе всё ещё существенно.
"Это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе — Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами", — сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что власти Украины изменили порядок привлечения иностранных наёмников к военной службе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На страничке Дмитрия Медведева во "ВК" появился пост, в котором доказывалось, что Грузия и Казахстан обязаны своим существованием Российской Империи. Ксения Собчак считает, что аккаунт политика взломали.