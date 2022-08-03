Луганский танкист: союзные силы не боятся встретить американские танки "Абрамс"

Бойцы союзных сил готовы уничтожать американские и немецкие танки на поле боя. Об этом заявил танкист из Луганска.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул: Вооружённые силы Украины (ВСУ) теряют много оружия. Танкист добавил, что не боится встретить бронетехнику Запада в ходе боевых действий.

"С "Абрамсом" как бы воевал? Скоростью и манёвренностью. Попаданием точным", — сказал боец.

Как пояснил военнослужащий, союзные силы выработали свою тактику. Он отметил, что у него в распоряжении есть манёвренный танк. В случае обнаружения американского "Абрамса" боец планирует использовать рельефы местности, уходить в складки за буграми и подходить к противнику на высокой скорости.

Также танкист напомнил, что осенью дороги "раскиснут". В этой ситуации российские танки окажутся более манёвренными, чем западные, заключил военный.