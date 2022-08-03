Бойцы союзных сил готовы уничтожать американские и немецкие танки на поле боя. Об этом заявил танкист из Луганска.
В беседе с РИА Новости он подчеркнул: Вооружённые силы Украины (ВСУ) теряют много оружия. Танкист добавил, что не боится встретить бронетехнику Запада в ходе боевых действий.
"С "Абрамсом" как бы воевал? Скоростью и манёвренностью. Попаданием точным", — сказал боец.
Как пояснил военнослужащий, союзные силы выработали свою тактику. Он отметил, что у него в распоряжении есть манёвренный танк. В случае обнаружения американского "Абрамса" боец планирует использовать рельефы местности, уходить в складки за буграми и подходить к противнику на высокой скорости.
Также танкист напомнил, что осенью дороги "раскиснут". В этой ситуации российские танки окажутся более манёвренными, чем западные, заключил военный.
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