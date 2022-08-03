Стремоусов: Херсонская область отразила ракетную атаку со стороны ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) минувшей ночью пытались нанести удары по Херсонской области. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

В интервью РИА Новости он отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО), расположенные в районе Херсона, отразили ракетную атаку украинских войск.

"Всё сбивали. Системы ПВО хорошо работают", — подчеркнул представитель ВГА.

Ранее Стремоусов призвал расширить географию специальной военной операции РФ на Украине. По его мнению, российская армия должна освободить Николаевскую, Одесскую, Харьковскую и Днепропетровскую области. Кроме того, он добавил, что Вооружённым силам РФ необходимо полностью вытеснить украинских националистов из Запорожской области.

В конце июля средства ПВО в Херсонской области перехватили 10 снарядов, выпущенных из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ольха" и HIMARS.