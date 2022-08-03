Ходаковский: ВС РФ доминируют над ВСУ, артиллерия устроила "ад" в Донбассе

По мнению командира батальона "Восток" Александра Ходаковского, положение, в котором оказались украинские боевики, можно сравнить с адом. Он отметил, что союзные войска России и Народной милиции наносят мощные артиллерийские удары по позициям ВСУ, с которых боевики обстреливали мирное население Донецка.

"То, что делает наша артиллерия вполне подходит под определение "пекло" и "ад", — сказал Ходаковский в эфире передачи "60 минут".

Он подчеркнул, в ходе боевых действий союзные силы добились значительного превосходства над противником. Сейчас не ощущается ствольная нагрузка артиллерии ВСУ в регионе, заявил комбат.