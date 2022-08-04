Безсонов: союзные силы выбили группировку ВСУ из окраин Марьинки

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в ходе успешных наступательных действий объединённая армия России и республик Донбасса выбила украинских националистов из южной окраины Марьинки.

"На нескольких фронтах ДНР есть продвижение. Наши бойцы выбили укров с южной окраины Марьинки", — сообщает замминистра, на официальной странице в Telegram.

Помимо этого, он заявил, что в результате успешных действий была освобождена половина поселка Пески, а по имеющимся данным, боевики Вооружённых сил Украины уже отступили из остававшейся части этого населенного пункта.

Также Безсонов отметил эффективную работу российских артиллеристов, которые, по его словам, "активно перемалывают опорные пункты бандеровцев по всему фронту".