IANS: Индия и США проведут военные учения рядом с границей Китая

Журналисты сообщили со ссылкой на источники в Минобороны Индии, что армия этой страны и Пентагон планируют в октябре организовать военные учения рядом с китайской границей. По информации СМИ, они продлятся две недели.

Как отметили в IANS, мероприятия "Юдх абхьяс — 2022" пройдут в индийских горах. Территория района Аули Уттаракханда находится в ста километрах от КНР, подчеркнули в издании.

"Индийская сторона покажет собственные стратегии ведения боевых действий на большой высоте", — сказал анонимный собеседник СМИ.

Также он заявил, что Минобороны США продемонстрируют несколько полезных для такой обстановки приёмов.

Ранее Народно-освободительная армия Китая закончила военные учения с боевыми стрельбами. Мероприятия состоялись в шести акваториях вокруг Тайваня.