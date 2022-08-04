Журналисты сообщили со ссылкой на источники в Минобороны Индии, что армия этой страны и Пентагон планируют в октябре организовать военные учения рядом с китайской границей. По информации СМИ, они продлятся две недели.
Как отметили в IANS, мероприятия "Юдх абхьяс — 2022" пройдут в индийских горах. Территория района Аули Уттаракханда находится в ста километрах от КНР, подчеркнули в издании.
"Индийская сторона покажет собственные стратегии ведения боевых действий на большой высоте", — сказал анонимный собеседник СМИ.
Также он заявил, что Минобороны США продемонстрируют несколько полезных для такой обстановки приёмов.
Ранее Народно-освободительная армия Китая закончила военные учения с боевыми стрельбами. Мероприятия состоялись в шести акваториях вокруг Тайваня.
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