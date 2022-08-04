Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине армия России ликвидировала около 130 солдат ВСУ. По данным ведомства, пункт дислокации находился на территории Харькова.
"Воздушно-космические силы нанесли высокоточным оружием удары по позициям 92-й механизированной бригады", — подчеркнул генерал-лейтенант во время брифинга.
Вместе с этим в министерстве рассказали об уничтожении 13 единиц бронетехники армии Украины.
Ранее в МО России сообщили о ликвидации 400 бойцов ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики.
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